Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam
Son Dakika Spor Aydın'ın Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam

Aydın'ın Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam

33 dakika önce

Vestel Venüs Sultanlar ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, maç öncesi kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.

Aydın'ın Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam, System.String[]

Vestel Venüs Sultanlar ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, maç öncesi kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize bir destek de Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımından geldi. Maç öncesi Aydın'ın Sultanları asker selamı ile Mehmetçiğe destek verdi. - AYDIN

voleybol, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'ten Barış Pınarı Harekatı sorusuna tepki: Bunları Trump ve Macron'a sorun
Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı Sosyal medya fenomeni kadın, futbolcu Emre Mor'un attığı mesajı ifşa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 21:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]