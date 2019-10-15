Aydın'ın Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam
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Vestel Venüs Sultanlar ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, maç öncesi kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:44 Kaynak: İHA
Vestel Venüs Sultanlar ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, maç öncesi kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize bir destek de Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımından geldi. Maç öncesi Aydın'ın Sultanları asker selamı ile Mehmetçiğe destek verdi. - AYDIN
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