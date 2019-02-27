Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Sultanları Tarih Yazıyor

Aydın'ın Sultanları Tarih Yazıyor

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya'da rakibi GEN-I Volley'i 3-2 yendi.

Aydın'ın Sultanları Tarih Yazıyor, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya'da rakibi GEN-I Volley'i 3-2 yendi.

Gürcistan'dan Stephane Takaichvili ile Bosna Hersek'ten Nikola Kozic'in yönettiği maç Nova Gorica Spor Salonu'nda oynandı.

İlk seti 25-19 kaybeden Aydın'ın Sultanları, bu setin ardından toparlanarak ikinci seti 25-27 üçüncü seti 23-25 önde kapadı. Dördüncü seti 25-16 geride bitiren Aydın'ın Sultanları son sette çok iyi bir oyun ortaya koyarak bu seti 8-15 aldı. 6 Mart Çarşamba günü Mimar Sinan Spor Salonu'naki rövanş maçına avantajlı çıkacak olan takım maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

Aydın'ın Sultanları bu maçı da kazanması durumdaki finalde Fransa'nın Volero takımıyla İtalya'nın Saugella eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Aydın'ın sultanlarını tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kızlarımız ve teknik kadro güzel bir maç ortaya koyarak bizleri gururlandırdı. Aydın'da bir final maçı izlemeyi kızlarımız ve teknik kadromuz kadar bizler de çok istiyoruz. Onlara güvenimiz tam" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Slovenya, Aydın, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, BB Erzurumspor Maçının 19.00'da Oynanacağını Açıkladı Hataysporlu Taraftarlar, Fatih Terim'i Tribüne Çağırdıktan Sonra "Kebapçı Selo" Tezahüratında Bulundu

İspanyol Basınından Milli Oyuncu Enes Ünal'a Övgü Malatyaspor'un Golcü Oyuncusu Eren Tozlu'dan Galatasaray'a Gözdağı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 01:21:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Sultanları Tarih Yazıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]