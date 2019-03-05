Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Sultanları Tarih Yazmak İçin Sahaya Çıkıyor

Aydın'ın Sultanları Tarih Yazmak İçin Sahaya Çıkıyor

7 dakika önce

Aydın Büyükşehir Bayan Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ikinci maçında rakibi Slovenya'dan GEN-I Volley'in karşısına çıkıyor.

Aydın'ın Sultanları Tarih Yazmak İçin Sahaya Çıkıyor, System.String[]
Aydın Büyükşehir Bayan Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ikinci maçında rakibi Slovenya'dan GEN-I Volley'in karşısına çıkıyor.

Takım sporlarında tarih yazmaya devam eden Aydın'ın Sultanları, Aydın tarihinde Avrupa kupalarında ilk kez final heyecanı yaşayacak.

Aydın'ın Sultanları yarın saat 19'da Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki rövanş maçına ilk maçta aldığı 3-2'lik galibiyetin avantajıyla çıkacak.

Sultanlar bu maçı da kazanması durumda finalde Fransa'nın Volero takımıyla İtalya'nın Saugella eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Aydın'ın Sultanları'ndan güzel bir maç ve final vizesi beklediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Kızlarımıza ve teknik kadromuza güveniyoruz. Bu maçı da alıp Avrupa'da yarı final heyecanından sonra ilk kez final heyecanı da yaşamak istiyoruz. Aydınlıları heyecan dolu bir maç bekliyor. İnanıyorum ki Aydınlılar kızlarımızı bu önemli maçlarında yalnız bırakmayacaklar. Kızlarımıza güvenimiz tam. Desteğimiz Aydınımızın Sultanları'yla" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:01 Kaynak: İHA

Avrupa, voleybol, Slovenya, Aydın, Spor
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