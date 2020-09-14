Aydın'ın Sultanları Vakıfbank'a konuk olacak

Misli.com Sultanlar Ligi 2. Hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı yarın deplasmanda ligin güçlü takımlarından Vakıfbank ile karşılaşacak.

Misli.com Sultanlar Ligi 2. Hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı yarın deplasmanda ligin güçlü takımlarından Vakıfbank ile karşılaşacak. İlk hafta karşılaşmasında kendi evinde çekişmeli geçen mücadelenin sonunda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Vakıfbank ile karşılaşacak. Yarın saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşma İstanbul Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak. - AYDIN

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