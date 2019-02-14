Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Sultanları Yarı Finalde Sloven Rakiple Karşılaşacak

Aydın'ın Sultanları Yarı Finalde Sloven Rakiple Karşılaşacak

2 saat önce

CEV Challange Kupası'nda fırtına gibi esen Aydın'ın Sultanları çeyrek final ilk maçında 3-2 skorla mağlup ettiği Yunanistan'ın AO Thiras takımını rövanş maçında da 3-0 gibi net bir skorla yenerek adını yarı final yazdırdı.

Aydın'ın Sultanları Yarı Finalde Sloven Rakiple Karşılaşacak, System.String[]
CEV Challange Kupası'nda fırtına gibi esen Aydın'ın Sultanları çeyrek final ilk maçında 3-2 skorla mağlup ettiği Yunanistan'ın AO Thiras takımını rövanş maçında da 3-0 gibi net bir skorla yenerek adını yarı final yazdırdı.

Aydın'ın Sultanlarının yarı finaldeki rakibi İsviçre ekibi Kanti'yi deplasmanda ve evinde 3-0 ve 3-1 yenerek eleyen Slovenya temsilcisi Gen-ı Volley takımı oldu. Aydın'ın Sultanları heyecan dolu müsabakanın ilkine 27 Şubat Çarşamba günü Slovenya'nın Nova Gorica kentinde çıkacak, rövanş ise 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sporcuları kutladı. Başkan Çerçioğlu, "Tüm sporcularımızla gurur duyuyorum. Prestijli bir turnuvada Aydın adına ilkleri gerçekleştiriyorlar. Gururumuz Aydın'ın Sultanlarını gönülden kutluyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Slovenya, Yunanistan, Aydın, Spor
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