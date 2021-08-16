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Aydın'ın Sultanları yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Aydın'ın Sultanları yeni sezon hazırlıklarına başladı

16.08.2021 14:00
Aydın'ın Sultanları yeni sezon hazırlıklarına başladı, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Sultanlar Ligi'nde mücadele eden kadın voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarına Başantrenör Alper Hamurcu yönetiminde başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Sultanlar Ligi'nde mücadele eden kadın voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarına Başantrenör Alper Hamurcu yönetiminde başladı. Yeni transferleri ile kadrosunu güçlendiren Aydın'ın Sultanları bu sezon üç farklı kulvarda mücadele edecek.

Türkiye'de ve Avrupa'da Aydın'ı başarıyla temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadın voleybol takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bu yıl 3 farklı kulvarda yarışacak olan Aydın'ın Sultanları, 2021-2022 sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi ve Türkiye Kupası ile birlikte Avrupa'da Balkan Kupası'nda sahada olacak. Zorlu bir sezona en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun antrenman temposuna başlayan Aydın'ın Sultanları; Başantrenör Alper Hamurcu yönetiminde ve yeni transferleriyle birlikte güçlenen kadrosuyla 2021-2022 sezonunda ligin iddialı takımları arasında yer alacak.

6 yeni transfer yapıldı

Kaliteli oyuncu kadrosunu yerli ve yabancı isimlerle güçlendiren Aydın Büyükşehir Belediyespor altı yeni transfer gerçekleştirdi. Yabancı transferde Anna Nicoletti ve Greta Szakmary'ye imza attıran Aydın Büyükşehir Belediyespor; yerli oyuncu transferinde ise Çanakkale Belediyesi'nden Merve Nur Öztürk, Fenerbahçe'den Melis Yılmaz, Galatasaray'dan Ergül Eroğlu ve bu sezon takımın kaptanlığını yapacak olan Güldeniz Önal ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

"Muhteşem atmosferlerde izlediğimiz maçları özledik"

Takımın yeni sezonda da mücadeleci ruhuyla Aydınlıları gururlandırmaya devam edeceğine inandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Her sezon ortaya koyduğu mücadeleci ruh ile başarılı sonuçlar alan ve gençlere örnek olan takımımız olduğu için çok mutluyuz. Bu yıl da ligde üst sıralarda yer alan ve Balkan Kupası'nda da adından söz ettiren bir takım olacağımıza inanıyorum. Kısıtlı da olsun seyircilerin tribünlerde yerini almasını istiyoruz. Salonda seyircinin oluşturduğu o muhteşem atmosferlerde izlediğimiz maçları özledik. Yeni sezonun oyuncularımız, teknik heyetimiz ve taraftarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Olimpiyatlar oyunlarındaki performans gelecek için çok büyük umut verdi"

Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı Başantrenörü olan ve aynı zaman A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yardımcı antrenörlüğünü yapan Alper Hamurcu, Türkiye'yi gururlandıran 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılı serüven hakkında, "Olimpiyatlar, ikinci defa katıldığımız ve zorlu geçen bir süreçti. Oraya kadar çok iyi voleybol oynayarak geldik. Voleybol adına çok güzel şeyler yaptık. Gruptan çıkmayı bekliyorduk ama Çin gibi bir takımı 3-0 gibi çok rahat bir şekilde geçebilmemiz konusunda kimsenin bir beklentisi yoktu. Çeyrek finalde Kore ile oynuyor olma fırsatını yakalıyor olmak çok önemliydi. Takımın performansı ve bir arada oynuyor olması, bizleri en çok mutlu eden şeylerdir biriydi. Gelecek için çok büyük umut verdi" diye konuştu.

Aydın'ın Sultanları üç farklı kulvarda mücadele edecek

Ligdeki diğer takımların da kadrolarını güçlendirmesiyle takımlar arasındaki farkın geçen yıla göre daha da azaldığına ve ligin zorlu geçeceğine dikkat çeken Alper Hamurcu, ayrıca 3 farklı kulvarda yarışacaklarını da belirterek, "Bu yıl Türkiye ligi, Türkiye Kupası ve Balkan Kupası'nda gibi 3 farklı kulvarda yarışacağız. Balkan Kupası'nın tarihi belli değil onu bekliyoruz. Bu süreçte bizleri yoruyor çünkü hiçbir şeyi planlayamıyoruz. Türkiye Kupası çok zor, son 20 yılda şampiyon olan takımlar belli, orada gerçekçi hedefler koymak lazım. Turu geçmek hedeflerimizden biri ama turu geçerken olabildiğince lige hazırlanabilecek takımı oluşturmak açısından da bir takım şeyleri inşa etmeyi planlıyoruz. O süreç bizim için çok faydalı geçecektir." ifadelerini kullandı.

"İlk hedefimiz playofflara kalmak"

Türkiye liginde bu sezondaki hedeflerine ulaşmak için basamak basamak ilerlemek gerektiğini belirten Hamurcu, "Bu sene çok daha sert ve zor maçlar bizleri bekliyor. Hedefi basamak basamak kuruyor olmak lazım. İlk hedefimiz playofflara kalmak, sonrasında ilk altı ve Avrupa Kupası belirlediğimiz hedefler içerisinde" dedi.

"Onları ve desteklerini çok özledik"

Aydınlı taraftarların kaliteli ve iyi bir seyirci olduğunu belirterek tribünlerde onları görmeyi çok özlediklerini belirten Hamurcu şunları söyledi; "Yüzde elli kapasite ile oynanacak gibi şeyler konuşuluyor. Umarım böyle bir şey olur, her gittiğim yerde söylediğim şeylerden biri Aydın seyircisinin ne kadar kaliteli ve iyi bir seyirci olduğu. Hem kendi takımlarına çok büyük destek veriyorlar, hem de rakip takıma gösterilen saygı çoğu yerde bulamayacağınız şeylerden bir tanesidir. Bunun için bizde onları ve desteklerini çok özledik. Umarım federasyon böyle karar alır." - AYDIN

Büyükşehir Belediyesi, voleybol, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'ın Sultanları yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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