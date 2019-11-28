Son Dakika Haberleri: Aydın'ın sultanları Yenipazar karmasıyla gösteri maçı yaptı
Son Dakika Spor Aydın'ın sultanları Yenipazar karmasıyla gösteri maçı yaptı - Son Dakika Spor

Aydın'ın sultanları Yenipazar karmasıyla gösteri maçı yaptı

6 saat önce

Aydın'ı Vestel Vunes Sultanlar Ligi'nde başarıyla temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Aydınlıların sporla iç içe olması için de etkinliklere katılmaya devam ediyor.

Aydın'ın sultanları Yenipazar karmasıyla gösteri maçı yaptı, System.String[]

AydınVestel Vunes Sultanlar Ligi'nde başarıyla temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Aydınlıların sporla iç içe olması için de etkinliklere katılmaya devam ediyor.


Aydın'ın Sultanları, Yenipazar'da düzenlenen amatör voleybol turnuvasında Yenipazar karmasıyla bir gösteri maçı yaptı. Yenipazar Belediyesi tarafından vatandaşları kaynaştırmak ve voleybolu sevdirmek için düzenlenen ve iki ay sürecek olan mahalle ve kurum takımları turnuvası Yenipazar Atatürk Spor Salonu'nda düzenleniyor. Yenipazar'ın mahallelerinin Yenipazar'daki kurumların oluşturduğu takımların mücadele ettiği turnuvada spor salonu dolup taşıyor.


Gösteri maçı öncesi Aydın'ın sultanlarına bir yemek düzenleyen Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, takımı Yenipazar'da misafir emekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine verdiği destekten dolayı da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Erden, oyunculara Yenipazar'ı tanıtan kitapların yanı sıra Yenipazar Kooperatifi'nin ürünlerinden de armağan etti.


Yenipazarlılar maça yoğun ilgi gösterirken vatandaşlar Aydın'ın sultanlarıyla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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