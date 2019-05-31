Son Dakika Haberleri: Aydın'ın sultanlarına milli takviye
Son Dakika Spor Haber

Aydın'ın sultanlarına milli takviye

1 saat önce

Dünyanın en iyi ligi kabul edilen Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Meryem Boz ile sözleşme imzaladı.

Aydın'ın sultanlarına milli takviye, System.String[]
Dünyanın en iyi ligi kabul edilen Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Meryem Boz ile sözleşme imzaladı.

Milletler Ligi maçlarından izinli olarak Aydın'a gelen Meryem Boz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da katıldığı imza töreni ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ailesine katılmış oldu.

Türkiye ve Polonya'da çeşitli takımların formasını giyen Meryem Boz, Aydın Büyükşehir Belediyespor forması altında mücadele edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, geçen sezon gıpta ile takip ettiği Aydın seyircisi ile buluşmak için sezonun başlamasını heyecanla beklediğini belirtti.

Başarılı isimlerle iddialı bir kadro kurduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu ise, "Takımımızın, bu sezonda da Aydınlıları gururlandıracak birçok başarıya imza atacağına eminim" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:47 Kaynak: İHA
Meryem, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli L-UMTAS füzesinin atış anı A Milli Takımımız, Yunanistan'ı rahat geçti! Toronto Raptors ilk maçta Golden State'i yenip, seride öne geçti Joachim Löw hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:13:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'ın sultanlarına milli takviye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]