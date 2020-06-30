Aydın'ın tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı - Son Dakika

Aydın'ın tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı. Koronavirüsten dolayı kapatılan pazarın açılmasına pazar esnafı ve vatandaşlar sevindi.

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İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 aydır kurulmayan tarihi Salı Pazarı'ndaki yasak kaldırıldı. Hasan Efendi ve Ramazan Paşa Mahallesi'nde 2 asırlık geçmişi olan pazarda esnaf yeniden tezgah açmanın mutluluğunu yaşadı. Esnaflar, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a teşekkür etti. Efeler Belediyesi tarafından görevlendirilen personeller tarafından ateş ölçümü yapılarak ve pazar girişine kurulan dezenfeksiyon tünelinden geçerek içeriye alınan vatandaşlar, pazarın yeniden kurulmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


Salı pazarının eski yerine döndüğünden dolayı memnun olduğunu ifade eden pazar esnaflarından Adem Sakman, "Burada oturmuş bir müşterimiz vardı. Diğer pazarlarda sabit yerlere açamadığımızdan dolayı müşterilerimiz hem gelemiyor hem de bizleri bulamıyordu. Bazı müşterilerimize evlerine kadar servis vermiştik. Pazarın yeniden burada kurulmasına sebep olanlardan Allah razı olsun" dedi.


Geçimlerini pazarda kurdukları sergiden temin ettiklerini belirten Feyzullah Yaman, "150 yıllık pazar yerimiz geri geldi. Halk da memnun esnaf da memnun. Yeniden tezgahlarını açan herkesin yüzü gülüyor. Bizim dükkanımız yok. Ekmek teknemiz burası. Pazarda ekmek parası kazanırsak onunla ayakta kalabiliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'ın tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı - Son Dakika

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