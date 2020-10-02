Aydın'ın voleybolda rakibi Beşiktaş

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt 'u 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Beşiktaş 'la kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Mavi-beyazlılar, galibiyeti bulunmayan Beşiktaş'ı yenerek iç sahada 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ligde 10 puanla 6'ncı sırada, puanı bulunmayan Beşiktaş ise 15'inci basamakta yer alıyor.

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