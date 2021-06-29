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Aydın'ın yaylaları, Ayder'i aratmıyor - Son Dakika

Aydın'ın yaylaları, Ayder'i aratmıyor

29.06.2021 14:29

Aydın'ın yaylaları, Ayder'i aratmıyor Karadeniz Bölgesinin en güzel kentleri arasında yer alan Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na benzetilen Aydın'ın Karacasu ilçesindeki yaylalar vatandaşların uğrak yeri oldu.

Aydın'ın yaylaları, Ayder'i aratmıyor

AYDIN - Karadeniz Bölgesinin en güzel kentleri arasında yer alan Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na benzetilen Aydın'ın Karacasu ilçesindeki yaylalar vatandaşların uğrak yeri oldu. Karacasu yaylalarında yaşayanların "Bu yayla insanı gençleştiriyor" sözleri ile sık sık gündeme gelen bölge, cazibe merkezi oldu.

Geçmişi yaklaşık 4-5 bin yıl öncesine dayanan tarihi Karacasu ilçesi, derinin, demirin, hamurun, çamurun, mermerin hayat bulduğu ilçe sloganı ile tanıtım atağına girerken, ilçede son yıllarda artan yaylaya göçler ise dikkat çekiyor. Özellikle pandemi ile birlikte yoğun ilgi gören tertemiz havası, eşsiz aroması ile muhteşem çam ormanları, ceviz, elma, kestane, kiraz ve daha birçok meyve türleri, ömrü uzattığı iddia edilen lezzetli memba suları ile yeşilin her tonunun yer aldığı Karacasu yaylaları her geçen gün cazibesini arttırıyor.

"2 saat uyku yetiyor"

Karacasu'da yazın en sıcak günlerinde bile serin kalmasıyla bilinen, yaylalarında hayatlarını sürdüren Karacasuluların vazgeçemediği bölge, yurt içi ve dışından gelenlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Bol oksijen sebebiyle şehirlerdeki halsizlik ve bitkinlikten eser kalmadığını söyleyen yayla sakinleri, "Burada uyuduğumuz 2 saat, kentte uyuduğumuz 8 saate eşdeğer. Bu yaylalarda insan hem sağlıklı kalıyor hem de ömrü uzuyor" diyor.

"Pandemide yaylalar doldu, parklar boş kaldı"

İlçenin 25 yaylasından biri olan ve en gözde yaylalar arasında yer alan Ballıpınar Yaylasındaki yayla evleri pandemi döneminde en dolu zamanını yaşarken, yılın dört mevsimi müşterisiz kalmayan park ve çay bahçeleri ise adeta eski günlerini bekliyor. Karadeniz'in meşhur yaylalarını aratmayan Karacasu Yaylalarına herkesi davet eden Karacasu Ballıpınar yaylası Kooperatif Başkanı Tuncay Görgülü; "Aydın'ın meşhur Karacasu Ballıpınar Yaylası havasıyla, suyuyla, temiz oksijeniyle her zaman tercih edilmektedir. Yaylalarımız tanıtılmadığı için pek bilinmiyor. Nefes darlığı ve KOAH hastalığı olanlar için yaylalarımız şifa kaynağıdır. Doğanın ve Karacasu'nun eşsiz güzelliğini görmeleri için herkesi bekleriz" dedi.

"Muhteşem manzara"

Kooperatife ait aile çay bahçesinin işletmecisi Coşkun Çoban, "Havasıyla, suyuyla, bol oksijeniyle, muhteşem manzarasıyla tanışmaları için herkesi yaylamıza bekleriz" diye konuşarak vatandaşları bölgeye davet etti.

"Dünyanın sekizinci harikası olmaya aday yaylamıza herkesi bekliyoruz"

Yayla sakinlerinden Fatma Görgülü, "Pandemiden dolayı üç aydır bu yayladaki evimizde yaşıyoruz. Karacasu'da evimiz var ama bahçeli değildi. Burada çok güzel bir doğa içerisinde yaşıyoruz. Burayı çok seviyoruz. Yolu düşen veya bizim gibi doğayı seven herkesi buraya bekliyoruz. Karadeniz'e gitmektense ulaşımı kolay olan herşeyi ile dört dörtlük olan, dünyanın sekizinci harikası olmaya aday yaylamıza herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

"Kafa dinlemek için Ballıpınar Yaylasına geliyoruz"

İkbal Görgülü, "Yoğun iş telaşının ardından kafa dinlemek için Ballıpınar Yaylasına geliyoruz. Burada doğa yürüyüşleri düzenliyoruz. Yaşlıların yanısıra gençlerin de tercih ettikleri yaylalarımıza olan ilgi her geçen gün artıyor. Ayder Yaylası olsun benzer yaylalar yoğun ilgi görüyor. Bizde doğa şehri olan ve kültür mirasları ile ilçemiz bence sahip çıkabilirsek dünyanın 8. harikası olmaya aday olabilir" dedi.

"Buz gibi havası var"

10 yaşındaki Cihan Çoban, yaşıtlarını yaylalarına davet ederek, "Burada her türlü oyun alanı var. Yaylalarda yürüyüş yapabilir, bisikletle gezebiliriz. Çok temiz havası var. Herkesi bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Aydın'ın yaylaları, Ayder'i aratmıyor
Aydın'ın yaylaları, Ayder'i aratmıyor
Aydın'ın yaylaları, Ayder'i aratmıyor
Aydın'ın yaylaları, Ayder'i aratmıyor

Karadeniz, Hisarcık, Karacasu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'ın yaylaları, Ayder'i aratmıyor - Son Dakika


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