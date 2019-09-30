Son Dakika Haberleri: Aydın'ın yeni il emniyet müdürü ekici göreve başladı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'ın yeni il emniyet müdürü ekici göreve başladı

5 dakika önce

Aydın'ın yeni İl Emniyet Müdürü Ekici göreve başladıAYDIN İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Suat Ekici, göreve başladı.

Aydın'ın yeni il emniyet müdürü ekici göreve başladı, System.String[]

Aydın'ın yeni İl Emniyet Müdürü Ekici göreve başladı

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Suat Ekici, göreve başladı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden Aydın'a atanan Mehmet Suat Ekici, kurumu önünde, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından çiçekle karşılandı. Ardından selefi Rahmi Baştuğ'dan görevi devraldı. Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekilen Rahmi Baştur, Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizden teslim aldığı bayrağı daha yükseklere çıkartacağını da düşünüyorum dedi. Görevi devralan Ekici ise, Aydınlı hemşerilerimiz bizlere inansın ve güvensinler. Vatandaşın desteğini almadan hiçbir güvenlik biriminin başarılı olması mümkün değil. Aydınlı hemşerimizin bu noktada bize destek olmalarını, suçla mücadelede konusunda yaşanan olumsuzlukları bize bildirmelerini rica ediyorum. İnşallah el birliğiyle bu ilin güvenliği için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Buradan tüm Aydınlı hemşerilerimize söz veriyorum diye konuştu.

Mehmet Suat Ekici, Emniyet Müdürlüğü, Aydınlı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İncirliova Belediye Başkanı Kaya: Belediyeyi borç batağının içine düşürmüşler
THY görevlisi, İstanbul depremi sırasında yolcuyu böyle korudu Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlendi Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:02:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'ın yeni il emniyet müdürü ekici göreve başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]