Aydın'ın yılbaşı bilançosu açıklandı - Son Dakika

Aydın'ın yılbaşı bilançosu açıklandı

06.01.2021 12:06
Aydın'ın yılbaşı bilançosu açıklandı, System.String[]

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçlerinin 558 kişiye toplamda 1 milyon 143 bin 40 lira cezai işlem uyguladığını açıkladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçlerinin 558 kişiye toplamda 1 milyon 143 bin 40 lira cezai işlem uyguladığını açıkladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yılbaşını da içine alan 80 saatlik kısıtlama hafta başında saat 05.00 itibari sona erdi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy kısıtlama boyunca il genelindeki faaliyet ve denetimleri açıkladı. 3 bin 685 personel ve bin 58 ekip ile denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Aksoy, "Toplamda 372 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 517 şehir içi toplu ulaşım aracı, 463 ticari taksi denetlenmiş, denetimler sonucunda 1 araç faaliyetten men edilmiştir. 2 bin 424 iş yeri denetlenerek 49 iş yerine uyarıda bulunuldu. Maske zorunluluğuna uymayan 6 kişi tespit edilmiş, 1 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

1 milyon 143 bin liralık cezai işlem uygulandı

Vali Aksoy yılbaşı kısıtlaması döneminde uygulanan cezai işlem miktarını da açıklayarak, "136 kişi jandarma, 422 emniyet bölgesinde olmak üzere toplamda 558 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesi ile 1 milyon 143 bin 40 lira idari para cezası uygulanmıştır. 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak hizmet veren Vefa Sosyal Destek ekiplerimizce vatandaşlarımızdan gelen sağlık, temel ihtiyaç, evde maaş ve benzeri toplam bin 839 talep de karşılanarak ihtiyaçlar giderildi" diye konuştu.

Öte yandan sokak canlarının da unutulmadığını sözlerine ekleyen Aksoy, "Sokaklarda, kırsalda ve barınaklarda yaşayan hayvan dostlarımızın aralıksız olarak sağlık, besin ve su ihtiyaçları hayvan bakım ekiplerimiz tarafından karşılanmıştır" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın'ın yılbaşı bilançosu açıklandı
Aydın'ın yılbaşı bilançosu açıklandı

Hüseyin Aksoy, Koronavirüs, Yılbaşı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'ın yılbaşı bilançosu açıklandı - Son Dakika


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