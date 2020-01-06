Aydın'ın yıldızları çeyrek finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'ın yıldızları çeyrek finalde - Son Dakika Spor

Aydın'ın yıldızları çeyrek finalde

6 saat önce

Badmington Ege Grup müsabakalarında mücadele eden kız il karması takımı çeyrek finale yükseldi.

Aydın'ın yıldızları çeyrek finalde, System.String[]

Badmington Ege Grup müsabakalarında mücadele eden kız il karması takımı çeyrek finale yükseldi.


Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakaları 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında Manisa ilinde gerçekleştirildi. ANALİG Badminton Ege Bölge Grup Müsabakalarına Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Uşak, Bilecik ve Afyon illerinin karma badminton takımları katıldı.


Aydın'ı temsilen A grubunda yer alan kız il karması takımı ilk maçında Eskişehir'i 4-1 mağlup edip, ikinci maçında Manisa'ya 3-2'lik skorla yenilerek grup ikinciliği ile adını çeyrek finale yazdırdı.


Çeyrek Finaller Eskişehir'de


Aydın'ı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kızlar Badminton Çeyrek Final müsabakalarında temsil edecek olan il karma takımı, 14 Şubat - 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Eskişehir'de mücadele edecek. - AYDIN

Eskişehir, Aydın, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
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