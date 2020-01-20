Aydın'ın yıldızları yarı finalde - Son Dakika
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Aydın'ın yıldızları yarı finalde

6 saat önce

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Final müsabakaları, 17 – 19 Ocak 2020 tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleştirildi.

Aydın'ın yıldızları yarı finalde, System.String[]

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Final müsabakaları, 17 – 19 Ocak 2020 tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleştirildi.


Aydın'ı temsilen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Çeyrek Final müsabakalarına katılan erkek takımı Aydın'da yapılan grup müsabakalarında olduğu gibi çeyrek final müsabakalarında da karşılaştığı tüm takımları mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.


Kütahya'da gerçekleştirilen çeyrek final müsabakalarının ilk gününde Çanakkale ile karşılaşan Aydın erkek basketbol takımı rakibini 62 – 42, ikinci günde Denizli'yi 61 – 39 ve üçüncü günde Tekirdağ'ı 47 – 39 mağlup ederek 28 Şubat – 01 Mart 2020 tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı kazandılar.


Namağlup olarak emin adımlarla yarı finallere giden Aydın erkek basketbol takımı Antrenörü Mehmet Kırmacı zorlu maçlar oynadıklarını ancak Aydın takımının tecrübeli ve başarılı olması nedeniyle oynadıkları tüm müsabakalardan galip gelmeyi başardıklarını belirtti.


İl Müdürü Fillikçioğlu'ndan Tebrik


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın'ı temsilen ANALİG basketbol çeyrek final müsabakalarına katılıp namağlup yarı finale çıkmayı başaran Aydın karma erkek basketbol takımı ile antrenörlerini tebrik etti ve Afyon'da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında başarılar diledi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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