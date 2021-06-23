Aydın'ın Yollarına Büyükşehir Belediyesi'nden Altın Dokunuşlar - Son Dakika

Aydin Büyüksehir Belediyesi, vatandaslarin kent genelinde daha konforlu yollarda seyahat etmesini saglamak için sicak asfalt, sathi kaplama ve parke serim çalismalarini sürdürüyor.

Kent genelinde pek çok noktada es zamanli olarak yol yapim islerini sürdüren Aydin Büyüksehir Belediyesi, kisa sürede hizli ve etkin çalismalariyla konforlu ve güvenli yollar olusturuyor.

Fen Isleri Daire Baskanligina bagli ekipler Aydin'in birçok noktasinda sicak asfalt, sathi kaplama ve parke serimi çalismalarina son sürat devam ediyor. Büyüksehir'in çalismalariyla bir yandan kent içi trafigi hizlanirken bir yandan da yogunlukla üreticilerin kullandigi Aydin'in bereketli topraklarindaki dag yollari daha konforlu hale getiriliyor.

Sicak asfalt çalismalari tüm hiziyla sürüyor

Bu kapsaminda süren çalismalardan biri olan ve Aydinli vatandaslardan her defasinda tam not alan sicak asfalt kaplama isleri; Efeler'inMüze Bulvari, Mesutlu ve Kizilcaköy mahalleleri ve Adnan Menderes Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, Söke'nin Tuzburgazi Mahallesi'nde ve Didim Inönü Bulvari'nda Fen Isleri ekiplerince tüm hiziyla sürdürülüyor.

Üretim yollarina altin dokunuslar

Kent içindeki yogun çalismalarla birlikte yayla yollari ve bereketli Aydin topraklarinin üreticilerinin kullandigi dag yollari da Büyüksehir ekiplerince altin dokunuslar yapiliyor. Sathi kaplama çalismalari kapsaminda; Koçarli'nin Kizilkaya yayla yolu, Efeler Pasa Yaylasi yolu, Nazilli'nin Isabeyli, Yenipazar'inKaracaören, Egridere, Hamzabaligüzergahi ve Kuyucak'inBelenova gölet yolunda yol onarim ve temel malzeme serimi yapiliyor.

Parkeler kaplama es zamanli olarak pek çok noktada devam ediyor

Sicak asfalt ve sathi kaplama yol yapim isleri ile birlikte, Büyüksehir Fen Isleri ekipleri birçok noktada parke kaplamaçalismalarina da durmaksizin devam ediyor. Yogun süren çalismalar kapsaminda Yenipazar Alhan Mahallesi, Nazilli'de Çobanlar ve Demirhan mahalleri arasi, Efeler'deKizilcaköy, GermencikOrtaklar mahallelerinde, Kusadasi'nda Ege Yakasi yolu, Söke'ninArgavli ve Didim Elman Caddesi'nde parke kaplama isleri sürüyor.

Baskan Çerçioglu, "Vatandaslarimiz için konforlu ve güvenli yollar olusturduk. "

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Birçok noktada yol yapim ve yenileme çalismalarini tamamlayip, vatandaslarimiz için konforlu ve güvenli yollar olusturduk. Vatandaslarimizin yasam kalitesini arttirmak içinyaptigimizla yatirimlarla beraber; devam etmekte olan ve yapimina baslanacak olan çalismalarimiz ile birlikte yüzlerce kilometrelik yenilenmis, çevre düzenlenmesi yapilmis ve estetik görünüme sahip yollari Aydin'a kazandirmaya devam edecegiz. " dedi.