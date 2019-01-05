Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Yükseklerinde Kar, Ulaşımı Etkiliyor

Aydın'ın Yükseklerinde Kar, Ulaşımı Etkiliyor

1 saat önce

AYDIN'ın yüksek kesimlere yağan kar ulaşımda aksamalara neden olurken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaptı.

Aydın'ın Yükseklerinde Kar, Ulaşımı Etkiliyor, System.String[]
AYDIN'ın yüksek kesimlere yağan kar ulaşımda aksamalara neden olurken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaptı.

Aydın'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Buharkent ve Kuyucak ilçelerinin kırsal mahallerinin yüksek kesimlerine yağan kar, yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediye ekipleri, yağışın olduğu yolları önce iş makineleriyle temizledi. Ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, mağduriyet yaşanmaması için ekiplerin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:54 Kaynak: DHA

Aydın, Güncel
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