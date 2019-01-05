Aydın'ın Yükseklerinde Kar, Ulaşımı Etkiliyor
1 saat önce
AYDIN'ın yüksek kesimlere yağan kar ulaşımda aksamalara neden olurken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaptı.
AYDIN'ın yüksek kesimlere yağan kar ulaşımda aksamalara neden olurken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaptı.
Aydın'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Buharkent ve Kuyucak ilçelerinin kırsal mahallerinin yüksek kesimlerine yağan kar, yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediye ekipleri, yağışın olduğu yolları önce iş makineleriyle temizledi. Ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, mağduriyet yaşanmaması için ekiplerin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:54 Kaynak: DHA
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