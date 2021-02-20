Aydın'ın yüzde 40'ı ormanlarla kaplı - Son Dakika

Aydın'ın yüzde 40'ı ormanlarla kaplı

20.02.2021 11:40
Aydın'ın yüzde 40'ı ormanlarla kaplı, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğü Türkiye geneli illerin orman yüzdelerini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü Türkiye geneli illerin orman yüzdelerini açıkladı. Verilere göre Aydın'ın yüzde 40'ının ormanlarla kaplı olduğu belirtildi.

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması için çalışan Orman Genel Müdürlüğü 2020 yılı illere orman yüzdelerini kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 29,4'ü ormanlarla kaplı olduğu belirtilirken, Aydın'da bu rakam yüzde 40 olarak açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü Muğla Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da ayrıca 823 bin 703 hektar genel alan içerisinde, 204 bin 543 normal alan, 123 bin 63 hektar bozuk orman, 327 bin 606 toplam orman alanı ve 496 bin 97 ormansız alan bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz yüzölçümünün yüzde 29,4'ü ormanlarımızla kaplıdır. 22,9 milyon hektar olan orman varlığımızı, 2023 yılı sonunda 23,4 milyon hektara çıkarmayı hedefliyoruz" denildi. - AYDIN

Aydın'ın yüzde 40'ı ormanlarla kaplı

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'ın yüzde 40'ı ormanlarla kaplı - Son Dakika


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