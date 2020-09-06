AYDIN İncir hırsızları güvenlik kamerasında - Son Dakika

İncir hırsızları güvenlik kamerasında

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki bir bahçede sergide kurutulan incirler, 2 kişi tarafından çuvallara doldurularak çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Germencik'te bir bahçedeki sergide kurutulmaya bırakılan incirler, 26 Ağustos'ta çalındı. Çevredeki bir jeotermal enerji firmasının güvenlik kamerası tarafından o anlar görüntülendi. Görüntülerde bahçedeki sergide kurumaya bırakılan incirler, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından 2 çuvala doldurularak çalındı. Sabah hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum jandarmaya bildirildi. Jandarma hırsızların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.