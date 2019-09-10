Son Dakika Haberleri: Aydın incir işçilerinin bulunduğu cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın incir işçilerinin bulunduğu cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

20 dakika önce

İncir işçilerinin bulunduğu cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıAydın'ın Nazilli ilçesinde, incir işçilerini taşıyan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İncir işçilerinin bulunduğu cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, incir işçilerini taşıyan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Nazilli'nin kırsal Bağcıllı Mahallesi'nin Aşağı Bağcıllı Mevkii'nde meydana geldi. Bozdoğan ilçesinden Nazilli'nin Bağcıllı Mahallesi'ne incir toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Özkan Şahan (30), kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarından uçuruma yuvarlanan cipteki sürücü Özkan Şahan (30) ile tarım işçileri Gözde Çeltiklioğlu (23), Firdevs Erdem (55), Işılay Çiftçioğlu (17), Günnur Çeltiklioğlu (48) ve Aynur Üstün (47) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ambulanslarla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Aynur Üstün, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın incir işçilerinin bulunduğu cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı
Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı Kadıköy'de önüne geleni bıçaklayan sanığa 70 yıl hapis! Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:32:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın incir işçilerinin bulunduğu cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]