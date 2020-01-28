Aydın incir, kestane, yağlık zeytin ve kerevizde liderliğini korudu

AYDIN (İHA) – Aydın, 2019 yılında incir, kestane, yağlık zeytin ve kereviz üretiminde Türkiye sıralamasının 1. basamağında yer aldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, Aydın'ın 2019 yılı Bitkisel Üretim İstatistiklerini açıkladı.



Bu kapsamda tarafından verilen bilgiye göre; ülkemizde incir üretiminde Aydın ilk sırada yer almaya devam etti. Türkiye'de üretilen 310 bin ton incirin yüzde 61,4'üne karşılık 190 bin 445 ton incir Aydın'da üretildi. İncir üretiminde Aydın'dan sonra 43 bin 433 tonla İzmir ve 28 bin 450 tonla Bursa geldi.



En çok kestane de Aydın'da üretildi



Ülkemizde üretilen 72 bin 655 ton kestanenin yüzde 44,4'ünü oluşturan 32 bin 232 ton kestane Aydın'da üretildi. Aydın ili en çok kestane üretilen il olurken, ardından 12 bin 168 tonla İzmir, 5 bin 933 tonla Bartın geldi.



Yağlık zeytin üretiminde de lider Aydın



Türkiye'de üretilen 1 milyon 110 bin ton yağlık zeytinin yüzde 28'i yani 310 bin 832 tonu Aydın'da üretildi. Yağlık zeytin üretiminde ikinci sırayı 141 bin 570 tonla Muğla, üçüncü sırayı ise 121 bin 500 tonla Balıkesir yer aldı.



Sofralık zeytin üretiminde Aydın üçüncü sırada



Ülke genelinde üretilen 415 bin ton sofralık zeytinin en çok üretildiği yer ise 87 bin 749 ton ile Manisa olurken, Manisa'yı 79 bin 59 ton ile Bursa izledi. Aydın ise 73 bin 195 ton ve yüzde 17,6'lık oran ile en çok sofralık zeytin üretilen üçüncü il oldu.



Kereviz üretiminin en çok olduğu il Aydın



Ülkemizde üretilen 2 bin 169 ton kerevizin yüzde 74,7'sini oluşturan bin 620 ton ürün, Aydın'dan elde edildi. Kereviz üretiminde ikinci sırayı 213 tonla Eskişehir, üçüncü sırayı ise 128 tonla Antalya aldı.



Aydın'ın Türkiye genelinde üretiminde önemli paya sahip olduğu ürünler ve üretim miktarlarından bazıları şu şekilde sıralandı:



67 bin 402 ton üretim miktarı ve yüzde 13,8'lik payla "çilek" üretiminde 2. sırada,



Bin 922 ton üretim miktarı ve yüzde 10,4'lük payla "taze börülce" üretiminde 3. sırada,



246 bin 382 ton üretim miktarı ve yüzde 11,2'lik payla "pamuk,(kütlü)" üretiminde 2. sırada,



91 bin 161 ton üretim miktarı ve yüzde 11,2'lik payla "pamuk (lifli)" üretiminde 2. sırada,



147 bin 831 ton üretim miktarı ve yüzde 11,2'lik payla "pamuk çekirdeği (çiğit)" üretiminde 2. sırada yer aldı. - AYDIN