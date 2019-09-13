Son Dakika Haberleri: Aydın-incir toplamaya giden genci yıldırım çarptı
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Aydın-incir toplamaya giden genci yıldırım çarptı

1 saat önce

İncir toplamaya giden genci yıldırım çarptıAydın'ın Sultanhisar ilçesinde, bu sabah incir toplamaya giden 19 yaşındaki Ufuk Anık, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İncir toplamaya giden genci yıldırım çarptı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, bu sabah incir toplamaya giden 19 yaşındaki Ufuk Anık, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Anık, kurtarılamadı.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, kırsal Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli'nin Çobanlar Mahallesi'nde yaşayan tarım işçisi Ufuk Anık, incir toplamak için arkadaşlarıyla Sultanhisar'ın Uzunlar Mahallesi'ne gitti. İncir toplamaya başlayan Anık'ı, bir süre sonra yıldırım çarptı. Ağır yaralanan Anık'ı gören diğer tarım işçileri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anık'ı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ufuk Anık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın-incir toplamaya giden genci yıldırım çarptı

Sultanhisar, Jandarma, Sabah, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:22 Kaynak: DHA
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