Aydın inciri, kayısı ve baklavayla beraber 2 milyar euroluk katma değer oluşturacak

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, uygun bir strateji ile Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerde en az 25-30 milyar euro bir katma değer oluşturacağını belirterek, "Malatya Kayısısı, Gaziantep Baklavası ve Aydın İnciri'nden 2 milyar euroluk bir katma değer oluşturuyoruz" dedi.



Türkiye'de coğrafi işaretler konusundaki en prestijli, ve en kapsamlı organizasyon olan 2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibiton Center'da başladı. Bu yılki teması "Anadolu'dan Dünyaya" olarak belirlenen zirvede Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak ülkemizin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.



Zirvede stant açan Türk Patent ve Marka Kurumu; hazırladığı broşürlerle vatandaşları coğrafi işaretli ürünler, ve marka tescili alınması konusunda bilgilendiriyor.



Bir ününü coğrafi işaret alabilmesi için bir bölgeye, şehre ve yöreye has özellikte olması gerektiğini belirten Asan, "Sorarız ya 'sizin oranın nesi meşhur?' diye. Coğrafi işaretler, tarım ve tarım dışı ürünler olabilir. Bunlar Malatya kayısısı Gemlik zeytini olabileceği gibi Antep Baklavası Adana Kebap gibi yiyecekler de olabilir. Bunun dışında el yapımı eserler de olabilir. Eskişehir Lüle Taşı, Erzurum Oltu Taşı gibi. Bununla ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu'nun sitesine girerek online olarak Ankara'ya gelmeden bizzat örnek başvuru formunu kullanarak başvuru yapılabilir. İşlemler hızlı bir şekilde kurumunuz tarafından tescil edilir. Başvuru yapan kurum ve kuruluşları bir belgeyle ödüllendiriyoruz. İstediğimiz kadar bir katma değer belirlemedik. Avrupa Birliği 60 milyar euro üzerinde bir ekonomik değer oluşturuyor. Malatya Kayısısı, Gaziantep Baklavası ve Aydın İnciri'nden 2 milyar euroluk bir katma değer oluşturuyoruz. Türkiye'nin potansiyeli çok fazla. Uygun bir strateji ile Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerde en az 25 - 30 milyar euro bir katma değer oluşturacağını düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - AYDIN