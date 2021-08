Aydın İnciri'nin sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

Ülkenin önemli ihracat ürünlerinden olan Aydın İnciri'nde yeni sezon heyecanı başlarken, incir üreticilerinin sorunları da masaya yatırıldı.

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından her yıl düzenlenen kuru incir sektör toplantısı bu yıl da düzenlenen sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Aydın'ın önemli ihracat ürünü olan Aydın İnciri'nin 2021-2022 sezonu öncesinde sorunları masaya yatırıldı. Ülke genelindeki incir ihracatının yarısını karşılayan Aydın'da incirin ve incir üreticilerinin sıkıntılarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, "Bilindiği gibi Aydın deyince incir, incir deyince Aydın akla gelir. Bunu sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok şehirlerinde de bu hale getirdik. Başta devletimiz olma üzere değerleri ihracatçılarımız ve üreticilerimizin üretimleri sayesinde incir bugün dünyanın hemen hemen bütün coğrafyalarında tanınır hale geldi. Tabi bu yeterli değil. Biliyorsunuz en çok ihracatı 2014 yılında gerçekleştirdik ve o yıldan bugüne baktığımızda incir ihracatımız 65-66 bin ton arasında seyrediyor. Bölgelere döndüğümüzde ise incir bahçelerimiz çoğalıyor, yetiştiriyoruz. Çiftçilerimizin hepsine teşekkür ediyoruz ama ihracatı büyütmemiz, satışları yükseltmemiz gerekiyor. Bu kapsamda devlete gidilmesi gerekiyorsa, odalar borsalarla, ihracatçı birlikleriyle işbirliği yapılacaksa, biz Aydın Ticaret Borsası olarak her türlü göreve ve desteğe hazırız. İnciri daha güzel bir yere getirmemiz gerekiyor. Biz borsa olarak incir ve bütün tarım ürünlerimizde her türlü desteği veriyoruz ve ortak çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl GEKA'nın destekleriyle yenilenebilir enerji ile bir soğuk hava deposu kurduk. Şu anda depomuz dolu. İncirden çileğe, peynirden vişneye kadar üyelerimizin hizmetine devam ediyor. Şu anda yönetim kurulu ve meclisimiz ile önümüzdeki yıllarda bu depomuzu genişletmeyi düşünüyoruz. Bunlar sizlerin sayesinde oldu. İncirde çeşitli sorunlarımız oluyor ve bunları tartışarak istişare etmek ve çözüm odaklı görüşlerimize yer vereceğiz. 2020 yılı incir üretimi 320 bin ton olmuş ve bunun 183 bin tonu Aydın'dan çıkmış. Aydın ortalamasına baktığımızda yüzde 60'ını Aydın üretiyor. Kuru incirde de 85 bin 500 ton rekolte gerçekleşmiş ve Aydın'da 47 bin ton incir üretilmiş. Biz ihracatı 70-75 bin ton yapabilirsek içeride de 15 ton eritirsek o zaman biraz daha trendi yakalamış oluruz" dedi.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıya Aydın Ticaret Borsası Yönetimi'nin yanı sıra, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ziraat odaları başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. - AYDIN