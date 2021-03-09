Kadın belediye çalışanına yılanlı ölüm tuzağı - Son Dakika

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Kadın belediye çalışanına yılanlı ölüm tuzağı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında kendisi hakkında, "Kadın belediye çalışanına yılanlı ölüm tuzağı" diye haberlerin çıktığını belirtti.

Hakkındaki iddiaların doğru olmadığını savunan Kaya, habere konu olan belediye çalışanı E.E'nin kendisi hakkında şikayette bulunarak istediği uzaklaştırma talebinin de mahkemece reddedildiğini kaydetti.

Kaya, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Hakkımda çıkan haberler tamamen gerçek dışıdır. İşin peşini bırakmayacağımı, şahsıma iftira atan, kamuoyu nezdinde küçük düşürmeye kalkan bu kişilere maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Haysiyet cellatlığı yapmaya kalkan bu kişilerle yargı önünde de mutlaka hesaplaşacağımı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."