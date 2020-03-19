AYDIN İneğe sazlı sözlü doğum - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYDIN İneğe sazlı sözlü doğum - Son Dakika

AYDIN İneğe sazlı sözlü doğum

6 saat önce

İneğe sazlı sözlü doğumAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, besicilik yapan Murat Şayık'ın (40) buzağısı, sazlı sözlü dünyaya geldi.

İneğe sazlı sözlü doğum

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, besicilik yapan Murat Şayık'ın (40) buzağısı, sazlı sözlü dünyaya geldi. Veteriner Okay Şayık'ın yaptırdığı doğum anı, cep telefonuyla kaydedildi.

Kırsal Hacıaliobası Mahallesi'nde hayvan çiftliği olan Murat Şayık, 11 Mart Çarşamba günü arkadaşlarıyla çiftlikte sazlı sözlü eğlence düzenledi. Eğlence sırasında 'Gizem' isimli ineğin doğum yapacağını fark ederek, hemen veterinere haber verdi. Veterinerin gelmesiyle doğum sürecine başlandı. Yeni yavruya sevinen Şayık, eğlenceye devam ederken, buzağı ise sazlı sözlü dünyaya geldi. Erkek buzağıya, sazı çalan Müslüm Karaduman'ın adı verilirken, o anlar ise cep telefonuna kaydedildi.

'HİÇ BÖYLE BİR DOĞUM YAPTIRMADIK'

Büyükbaş çiftliğin sahibi Murat Şayık, buzağının sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini belirterek, "Arkadaşlarla çiftlikte oturuyorduk. Bir arkadaşımız saz çalıyordu. İneklerimizden birinin o an doğum yaptığını fark ettik. Çalan sazı da kesmedik, sazlı sözlü bir doğum yapılsın dedik. Veteriner hekimi çağırarak, doğurtma işlemini gerçekleştirdik. Çalan saz eşliğinde ineğin de gayet rahat olduğunu gördük. Doğan buzağının cinsiyetinin erkek olduğunu görünce buzağıya, sazı çalan arkadaşımızın ismi olan 'Müslüm' adını verdik. Güzel ve farklı bir şey oldu, çok eğlenceliydi. Şu ana kadar hiç böyle bir doğum yaptırmadık ve hiç denk gelmedim" diye konuştu.

AYDIN İneğe sazlı sözlü doğum

İncirliova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:43 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı         
10:52
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum         
22:13
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi         
20:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 17:16:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AYDIN İneğe sazlı sözlü doğum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]