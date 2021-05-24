Aydın, inşaat sektöründe yaşanan zamlar için hükumetten destek istedi - Son Dakika

Aydın, inşaat sektöründe yaşanan zamlar için hükumetten destek istedi

24.05.2021 18:20
Aydın, inşaat sektöründe yaşanan zamlar için hükumetten destek istedi, System.String[]

Zonguldak İnşaat Müteahhitleri Derneği (ZİMDER) Başkanı Mecit Aydın, temel inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışlarına acilen "dur" denilmesi gerektiğini söyledi.

Zonguldak İnşaat Müteahhitleri Derneği (ZİMDER) Başkanı Mecit Aydın, temel inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışlarına acilen "dur" denilmesi gerektiğini söyledi.

Zonguldak İnşaat Müteahhitleri Derneği (ZİMDER) Başkanı Mecit Aydın, Türkiye ekonomisinin ve iş gücünün lokomotifi olan inşaat sektörünün ülke ekonomisine kattığı katma değer ve istihdam gücü ile yaklaşık 250 sektörü harekete geçiren stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekti. Aydın açıklamasında "Pandemi sürecinde haklı olarak Hükümetimiz tarafından alınan ekonomik tedbirler kapsamında birçok sektöre çeşitli teşvikler verilmesine rağmen inşaat sektörüne, doğrudan bir teşvik verilmemiştir. Kaldı ki; inşaat sektörünün istediği teşvik olmayıp, sektörün önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Böylece, 250'ye yakın alt sektörü dinamo eden inşaat sektörü, tedarikçi ve üretici alt sektörlerle birlikte varlığını güçlü bir şekilde sürdürecektir. Bu zamların Türkiye'nin kentsel dönüşüm sürecini de olumsuz yönde etkileyeceğini ifade eden Aydın "Deprem ülkesi olan ülkemizde 1. Derece riskli alanlarda tespit edilen 6 milyon riskli yapının kentsel dönüşüm planlamaları demir, çimento ve betonda yaşanan fiyat artışlarıyla zora girecektir. Halbuki; bahsi geçen dönüşüm, ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple; demir, çimento ve beton üreticileri "tekelci kartel" zihniyeti terk ederek, acil fiyat düzenlemesine gitmeli ve üretimi arttırarak iç pazarın ihtiyacını makul fiyatlarla karşılamalıdır" dedi.

"Hükümetimizden sektörümüzü yalnız bırakmamasını istiyoruz"

ZİMDER Başkanı Mecit Aydın, söz konusu soruna ve fiyat artışlarına çözüm bulmasını isteyerek "Derneğin üst kuruluşu olan İMKON nezdinde sektörün sesini hükümet duyurmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek "Demir fiyatları son 1 yıl içerisinde kg 3,1 TL'den 7,5 TL'yi geçmiştir. Demir-çelik ürünlerinde ve diğer temel inşaat malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışları; dövizde yaşanan kur artışı, enflasyon ve faiz parametrelerini kapsayan ekonomik değerlendirmelerle izah edilememektedir. Kaldı ki, tek sorun fiyat artışları olmayıp; bazı inşaat malzemelerinde ciddi tedarik sorunları da yaşanmaktadır. Sektör temsilcileri olarak tüm Zonguldak İnşaat Müteahhitleri Derneği mücadelemize rağmen demir, çimento ve betonda fiyat artışlarını sürdürmektedir, Hükümetimizden isteğimiz sektörümüzü yalnız bırakmayarak söz konusu soruna ve fiyat artışlarına çözüm bulmasıdır" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Aydın, inşaat sektöründe yaşanan zamlar için hükumetten destek istedi

Zonguldak, İnşaat, Aydın, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın, inşaat sektöründe yaşanan zamlar için hükumetten destek istedi - Son Dakika Ekonomi


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