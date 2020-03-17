Aydın, iş insanlarını yatırıma çağırıyor
49 dakika önce
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sanayicilere, "Yeter ki Aydın'a yatırım yapın.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sanayicilere, "Yeter ki Aydın'a yatırım yapın. Siz çayınızı, kahvenizi içerken belediyeyle ilgili tüm bürokratik işlemleri tamamlayacağımıza söz veriyoruz." çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:03
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