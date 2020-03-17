Aydın, iş insanlarını yatırıma çağırıyor - Son Dakika
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Aydın, iş insanlarını yatırıma çağırıyor

49 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sanayicilere, "Yeter ki Aydın'a yatırım yapın.

Aydın, iş insanlarını yatırıma çağırıyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sanayicilere, "Yeter ki Aydın'a yatırım yapın. Siz çayınızı, kahvenizi içerken belediyeyle ilgili tüm bürokratik işlemleri tamamlayacağımıza söz veriyoruz." çağrısında bulundu.

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:03 
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