Aydın İşkur'dan Kursa Katılan 300 Kişiyi İş Sahibi Yapacak
1 saat önce
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü, 300 kişilik istihdam garantili meslek edindirme kursları düzenleyecek.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) Aydın
İl Müdürlüğü, 300 kişilik istihdam garantili meslek edindirme kursları düzenleyecek.
Aydın İŞKUR'dan yapılan açıklamada; "Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 32 Net Bilgi Teknolojileri işbirliğinde istihdam garantili mesleki eğitim kursları düzenlenecektir. Toplamda 300 kişinin katılacağı kursların 3 etapta düzenlenmesi planlanmaktadır. Kişiler öncelikle İŞKUR kapsamında istihdam garantili mesleki eğitim kursuna katılacak olup, kurs bitiminden sonra ise ilgili firmada istihdam edilecektir. İlk etapta 100 kişiye yönelik olarak düzenlenmesi planlanan kursların görüşmeleri çarşamba günü yapılacaktır. Görüşmelerin yer ve saat bilgisi kişilere İŞKUR tarafından SMS ile bildirilecektir. Bu yüzden kişilerin İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir" denildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:34 Kaynak: İHA
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