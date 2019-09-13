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Aydın itfaiyesinden papağan operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde kafesinden kaçarak bir ağaca konan papağan cinsi bir kuş, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Aydın itfaiyesinden papağan operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde kafesinden kaçarak bir ağaca konan papağan cinsi bir kuş, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre Girne Mahallesi'nde bir çocuğun evde beslediği papağan cinsi kuş kafesinden kaçarak, evin karşısındaki ağaca kondu. Sahibi kuşu yakalamakta başarılı olamayınca Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaçtaki kuşu merdiven yardımı ile yakalayarak, sahibine teslim etti. Papağanın sahibi çocuk, ağaçtaki papağanı yakalayıp kendisine teslim eden itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, kuşuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. - AYDIN

İtfaiye, Efeler, Girne, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
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