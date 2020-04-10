AYDIN İyileşen 14 hasta alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

İyileşen 14 hasta alkışlarla uğurlandı

AYDIN Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 14 hasta iyileşerek evlerine hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 14 hastanın bir süredir devam eden tedavileri tamamlandı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağlığına kavuşan hastalarımız hem vatandaşlarımız hem de sağlık çalışanları için motivasyon kaynağı olmaktadır. Bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen ve sağlıklarına kavuşan hastalarımız evlerine sağlık personellerimizin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastalarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreç boyunca tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı personelimiz hep birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyorlar. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak; sağlık tesislerimizde görevli bütün personelimize bu süreçte gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" denildi. Taburcu edilen 14 kişinin, 14 gün boyunca da evlerinde kontrol altında tutulacağı belirtildi.