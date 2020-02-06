Aydın-İzmir karayolunda trafik kazası, karayolu savaş alanına döndü 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın-İzmir karayolunda trafik kazası, karayolu savaş alanına döndü 7 yaralı - Son Dakika

Aydın-İzmir karayolunda trafik kazası, karayolu savaş alanına döndü 7 yaralı

6 saat önce

Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Aydın-İzmir karayolunda trafik kazası, karayolu savaş alanına döndü 7 yaralı, System.String[]

Aydın- İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından, yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarılarak 112 ekipleri tarafından Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.


Kaza saat 9: 30 sıralarında Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar ile İzmir Selçuk ilçesi Çamlık arasındaki rampada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve yolda henüz plakaları ve sürücüleri tespit edilemeyen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada seyir halinde olan bir başka araç daha kaza yapan araçlara çarptı. Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen yolda bazı yolcu ve sürücüler araçlarda sıkıştı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek kazada araçların içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti. Araçlardan çıkarılan yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek yaralılar Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durmunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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