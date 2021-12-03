Son dakika haberi... Aydın-İzmir Otoyolu'nda 3 ayrı noktada 6 araçlı kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın- İzmir Otoyolu'nda 3 ayrı noktada 6 aracın karıştığı trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Selatin Tüneli içerisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce iki tır henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından tünel içerisinde 4 araç daha farklı noktalarda kazaya karıştı. 3 ayrı noktada 6 aracın karıştığı trafik kazalarında 2 sürücü yaralandı. Kazaları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(Murat Uçkaç/İHA)