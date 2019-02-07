Aydın Jandarması Kuruluş Yıl Dönümü Çocuklarla Kutladı
1 saat önce
Aydın İl Jandarma Komutanlığı 180. Yıl Kuruluş Yıldönümü etkinleri kapsamında Çine'de öğrenciler ile buluştu.
Aydın
İl Jandarma
Komutanlığı 180. Yıl Kuruluş Yıldönümü etkinleri kapsamında Çine
'de öğrenciler ile buluştu.
Jandarmanın kuruluşunun 180'inci yılında 'Jandarma varsa güven var' ve Güvenli okul, güvenli gelecek' anlayışı kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Kadın Kısım Amirliği tarafından Çine Çaltı
İlkokulu ve Akçaova Anadolu Lisesi
ziyaret edildi. Ziyarette öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Öğretmenlere, öğrenci velilerine ve gençlere Jandarma ile ilgili tanıtıcı bilgiler verilerek, 'Jandarma Görevde, Gençlerimiz Güvende' broşürü dağıtıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
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