Son Dakika Haberleri: Aydın Jandarmasından İki İlçede Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon; 8 Gözaltı

Aydın Jandarmasından İki İlçede Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon; 8 Gözaltı

3 saat önce

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak düzenlediği üç ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Jandarmasından İki İlçede Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon; 8 Gözaltı, System.String[]
AYDIN (İHA) –Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak düzenlediği üç ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılı uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde operasyonlarına devam ediyor. Kuşadası ilçesi Caferli Mahallesinde ve Söke ilçesi Sazlı Mahallesinde asayiş ve JASA timlerinin koordineli yaptığı üç operasyonda 8 şüphelinin üzerinde, araçlarında ve evrelerinde arama yapıldı. Yapılan kontrol ve aramada 78 gram metamfetamin (kristal) maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:43 Kaynak: İHA

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