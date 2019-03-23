Son Dakika Haberleri: Aydın Jandarmasından İki İlçede Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Aydın Jandarmasından İki İlçede Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde 158 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın Jandarmasından İki İlçede Uyuşturucu Tacirlerine Darbe, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde 158 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılı uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde operasyonlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesinde ve Söke ilçesi Tuzburgazı Mahallesinde jandarma asayiş ve narkotik timlerinin koordineli yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve evrelerinde yapılan kontrol ve aramalarda 158 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:07 Kaynak: İHA

Efeler, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Koca, İş Yeri Tapusu Yüzünden Tartıştığı Eşini Zincirle Boğarak Öldürdü Eski Milletvekili Bursa'daki Yazlığında Ölü Bulundu Değerinin Altında Döviz Almak İsteyince Dolandırıldı Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa'ya Tül Perde Dikiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:27:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Jandarmasından İki İlçede Uyuşturucu Tacirlerine Darbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]