Aydın Jandarmasından İki İlçede Uyuşturucu Tacirlerine Darbe
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde 158 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Efeler
ve Söke
ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde 158 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 2019 yılı uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde operasyonlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesinde ve Söke ilçesi Tuzburgazı Mahallesinde jandarma asayiş ve narkotik timlerinin koordineli yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve evrelerinde yapılan kontrol ve aramalarda 158 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:07 Kaynak: İHA
Cani Koca, İş Yeri Tapusu Yüzünden Tartıştığı Eşini Zincirle Boğarak Öldürdü
Eski Milletvekili Bursa'daki Yazlığında Ölü Bulundu
Değerinin Altında Döviz Almak İsteyince Dolandırıldı
Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa'ya Tül Perde Dikiyor