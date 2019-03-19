Son Dakika Haberleri: Aydın Jandarmasından İki Tarlaya Kenevir Operasyonu

Aydın Jandarmasından İki Tarlaya Kenevir Operasyonu

2 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin iki ayrı tarlaya düzenlediği operasyonda 387 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın Jandarmasından İki Tarlaya Kenevir Operasyonu, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin iki ayrı tarlaya düzenlediği operasyonda 387 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılı uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda Söke ilçesi Karacahayıt Mahallesinde asayiş ve JASA timlerinin koordineli yaptığı operasyonda 2 şüpheli ait tarlada 387 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

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