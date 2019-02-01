Son Dakika Haberleri: Aydın Jandarmasından Uyuşturucu Tacirlerine 3 İlçede Eş Zamanlı Operasyon: 11 Gözaltı

Aydın Jandarmasından Uyuşturucu Tacirlerine 3 İlçede Eş Zamanlı Operasyon: 11 Gözaltı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli, Bozdoğan ve Kuşadası ilçelerinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Jandarmasından Uyuşturucu Tacirlerine 3 İlçede Eş Zamanlı Operasyon: 11 Gözaltı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli, Bozdoğan ve Kuşadası ilçelerinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca "uyuşturucu madde eylem planı" çerçevesinde yürütülen faaliyetler kapsamında Nazilli, Bozdoğan ve Kuşadası ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Jandarma asayiş timlerince yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 24 gram kubar esrar, 12)gram eroin, 161 adet ecstasy hap, 1 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, 8 adet cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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