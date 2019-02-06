Son Dakika Haberleri: Aydın Jandarmasından 'Yaya Öncelikli Trafik' Uygulaması

Aydın Jandarmasından 'Yaya Öncelikli Trafik' Uygulaması

1 saat önce

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafınndan 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması kapsamında Aydın il genelinde uygulama yapıldı.

Aydın Jandarmasından 'Yaya Öncelikli Trafik' Uygulaması, System.String[]
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafınndan 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması kapsamında Aydın il genelinde uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla 2019 yılının "Yaya öncelikli trafik" yılı ilan edilmesi nedeniyle, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Asayiş Timleri tarafından öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Bu çerçevede okul ve yaya geçitlerinde durdurulan sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. Maddesinde belirtilen "Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken buradan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiği, bu kurala riayet etmeyen sürücülere 488 TL idari para cezası uygulanacağı" bilgilendirilmesi yapıldı.

Yaya Öncelikli Trafik Algısının oluşturulması maksadıyla öğrencilere, yayalara ve sürücülere uygulamalı eğitim faaliyeti icra edildi. Uygulamada, öğrencilerinin okul çıkışı yaya geçidinden geçişleri esnasında jandarma ekipleri öğrencilere yardımcı olurken, sürücüler yaya geçiş üstünlüğü konusunda hem uyarıldı, hem de yaya geçişinin önceliğini hatırlatıldı - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:07 Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü

AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:57:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Jandarmasından 'Yaya Öncelikli Trafik' Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]