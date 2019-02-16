Aydın Kadın Muhtar Adayı, Seçilirse Maaşının Bir Kısmıyla Öğrencilere Burs Verecek

Kadın muhtar adayı, seçilirse maaşının bir kısmıyla öğrencilere burs verecekAydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve emekli maaşının büyük bölümünü sokak hayvanları ile ihtiyacı olan insanlar için harcayan 55 yaşındaki Ülker Sevinç Karataş, mahalle muhtarlığı için adaylığını koydu.

Kadın muhtar adayı, seçilirse maaşının bir kısmıyla öğrencilere burs verecek



Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve emekli maaşının büyük bölümünü sokak hayvanları ile ihtiyacı olan insanlar için harcayan 55 yaşındaki Ülker Sevinç Karataş, mahalle muhtarlığı için adaylığını koydu. Seçimi kazanırsa muhtar maaşının bir bölümünü de burs için öğrencilere ayıracağını söyleyen Karataş, Mahalleme adeta aşığım, bu nedenle aday oldum dedi.



Efeler ilçesinin 20 bin nüfuslu mahallesi Efeler'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi, Bağkur emeklisi Ülker Sevinç Karataş, hayvanlara ve insanlara yardım edilini uzatmasıyla tanınıyor. Sokak hayvanları için yiyecek alan ve ihtiyacı olanlara destek olan Karataş, mahalle muhtarlığına da adaylığını koydu. 13 yıldır yaşadığı mahallesini çok sevdiğini söyleyen Karataş, Mahallemizdeki hayvanları sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez düzenli olarak besliyorum. Eğer yaralı ve hasta olan kediler varsa veterinere götürerek tedavi ettiriyoruz. Mahalle sakinleri de bu konuda çok duyarlı. Aynı zamanda mama ve gerekirse maddi yardımda da bulunuyorlar. Emekliyim. Maaşımın çoğunluğunu sokak hayvanlarına ve ihtiyacı olan komşularımıza harcıyorum. Sabah kahvaltı yapmadan ilk işim, kedileri beslemek oluyor. Önce kahvaltı yaparsam huzursuz oluyorum. Çünkü onlar beni aç bir şekilde bekliyorlar. Doğal ortamda olmadıkları için şehir hayatında yiyecek bulmaları çok zor. Eğer yaralı ve kaza geçiren bir kedi varsa gerçekten çok üzülüyorum. Elimden gelen bütün imkanları kullanmaya çalışıyorum. Kediler mahallemizin bir parçası oldular. Özellikle bahçemizdeki kedilerin hepsinin bir ismi var. Komşular da isimleri biliyorlar dedi.



Ülker Sevinç Karataş, eğer seçilirse muhtarlık maaşının bir bölümünü de öğrencilere burs vermek için ayıracağını vurguladı.

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