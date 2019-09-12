Son Dakika Haberleri: Aydın Kalkan, "4688 Sayılı Yasa ile Memur Hakkını Alamıyor, Yasa Değişmeli"
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Aydın Kalkan, "4688 Sayılı Yasa ile Memur Hakkını Alamıyor, Yasa Değişmeli"

55 dakika önce

Toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması sonrasında Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan açıklamalarda bulundu.

Aydın Kalkan,

Toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması sonrasında Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan açıklamalarda bulundu. Aydın Kalkan 4688 Sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Yasasının sadece kamu işveren heyetinin söz sahibi olacağı, sendikalara inisiyatif bırakmayacak bir anlayışla hazırlandığını ifade etti.


4688 Sayılı Yasa Değişmeli


Aydın Kalkan, "Mevcut yasa tek taraflıdır, kamu kesiminin söz sahibi olduğu 3 milyon memurun ve 2 milyon memur emeklisinin söz sahibi olmadığı bir yasadır. 5 milyon çalışan ve emekli eşit ortamda pazarlık yapmak istemektedir. Ayrıca yasa sendikaların iç mücadelesinden de faydalanacak şekilde oluşturulmuş. Asgari ücret tespit komisyonuna sadece yetkili sendika Türk İş çağırılmıştır, diğer sendikalar pazarlık masasına gelememiştir. Fakat bizde yetkili sendika Memur Sen olduğu halde Kamu Sen ve KESK de masaya çağrılmış ve masanın memurlar tarafının zayıflatılması sağlanmıştır. Her sendika farklı taleplerle geldiği için hedef şaşırtma oyununa gidilmektedir.


Biz işçilerde olduğu gibi toplu sözleşme masasına sadece yetkili sendikanın çağrılmasını istiyoruz." ifadesinde bulundu.


Pazarlık Süresi Çok Yetersiz


Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Biz 24 günde pazarlığı bitirmek zorunda bırakılıyoruz. Bu yıl Kurban Bayramı dolayısı ile 17 gün çalışabildik. Koştur koştur bir pazarlık süreci sunuluyor bize. Teşkilatlarımız raporlar hazırlıyor, zayıf noktaları tespit ediyor fakat kamu işveren heyeti iki yılda hazırladığınız raporları iki saate mahkum ediyor. İşçilerde olduğu gibi en az 3 aylık bir pazarlık süresi istiyoruz ki sağlıklı bir tartışma ve müzakere süreci yaşansın" dedi.


Hakem heyetinde eşit temsil edilmek istiyoruz.


Aydın Kalkan, "hakem heyeti 11 kişiden oluşmakta, 5 üye çalışanlardan 6 üye kamu kesiminden. Böyle bir hakem heyeti olur mu, tüm oylamaların sonucu baştan belli 6 oyla kamu kesimi her istediğini yapıyor. Bir maçta hakem takımlardan birinin yöneticisi olsa bu hakem kabul görür mü? Bir futbol maçında takımın biri 10 kişi biri 11 kişi olur mu? Olursa da buna adalet denir mi? Buna olsa olsa noterlik denir, kamu kesiminin her söylediğini onaylayan bir heyet hakem değil, noterdir" diye konuştu. - KAYSERİ

Aydın Kalkan, Kayseri, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:03 Kaynak: İHA
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