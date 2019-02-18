Son Dakika Haberleri: Aydın Kalkan, Eğitim Bir Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu'na Seçildi

Aydın Kalkan, Eğitim Bir Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu'na Seçildi

53 dakika önce

Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Ankara Kızılcahamam'da yapıldı.

Aydın Kalkan, Eğitim Bir Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu'na Seçildi, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Ankara Kızılcahamam'da yapıldı. Genel Kurulda Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu'na seçildi.

Genel kurul toplantısına siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve yabancı konuklar katıldı. Eğitim Bir Sen 6. Olağan Genel Kurul seçimlerinde Ali YALÇIN ve yönetimi güven tazeleyerek yeniden seçildi.

6. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan yönetime yedek listeden seçildi. Aydın Kalkan, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Yönetiminin Yedek listesinde seçilerek Kayseri'yi Ankara'da temsil etme imkanı buldu.

Aydın Kalkan "Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın ve yönetiminin teklifleriyle seçime katıldık. Genel kurul delegelerinin yoğun ilgisi ve teveccühü ile genel yönetim kurulu yedek listesinden seçildik. Sorumluluğumuz bir kat daha artmıştır. Tüm delegelerimizle Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın ve yönetimine teşekkür ediyorum. Yeniden seçilen Genel Merkez Yönetimimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Aydın Kalkan, "bundan sonra daha fazla çalışacağız. Eğitimin ve eğitimcinin niteliğinin artması için paydaşlarla Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde önerilerimizle eleştirilerimizle Eğitimimize katkı sağlayacağız." dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

Merkez, Aydın Kalkan, Eğitim Bir Sen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı

Son Dakika! Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti İlker Başbuğ'un 'YAŞ' Açıklamasına Abdullah Gül'den Yanıt Geldi: Cumhurbaşkanı Bu Sürece Katılamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:46:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Kalkan, Eğitim Bir Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu'na Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]