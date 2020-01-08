Aydın Kalkan: "Kimse eğitimcilerin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulamamalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Kalkan: 'Kimse eğitimcilerin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulamamalı' - Son Dakika

Aydın Kalkan: "Kimse eğitimcilerin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulamamalı"

6 saat önce

Kayseri'de olumsuz hava koşullarından dolayı okullarda İstiklal Marşı'nın okunmadığı iddialarıyla ilgili basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Kimse eğitimcilerin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulamamalı" dedi.

Aydın Kalkan:

Kayseri'de olumsuz hava koşullarından dolayı okullarda İstiklal Marşı'nın okunmadığı iddialarıyla ilgili basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Kimse eğitimcilerin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulamamalı" dedi.


Kalkan, olumsuz havalardan kaynaklı olarak okullarda İstiklal Marşı'nın içeride okunduğunu ve bazı medya organlarının eğitim camiasını töhmet altında bırakacak açıklamalar yaptığını söyleyerek, "Kayseri'de son günlerde olumsuz hava şartları hüküm sürmektedir. Milli Eğitim Müdürlüklerinden ve Meteoroloji müdürlüklerinden okullara fırtına, soğuk ve diğer olumsuz hava şartları konusunda uyarılar yapılmaktadır. Grip salgını ve soğuklara bağlı hastalıklardan dolayı oldukça fazla öğrenci okula gelememektedir. Yıl başı tatili öncesinde ve sonrasında okullarımızın tamamına yakınında okul bahçelerinde İstiklal Marşımız okunmuştur. Fakat bazı okullarda hava şartlarından dolayı okul bahçelerinde değil sınıflarda İstiklal Marşı okunmuştur. Bazı basın organlarında İstiklal Marşımızın bilinçli olarak okunmadığı ile ilgili haberler yer almıştır ce bazı şahıslar lokal uygulamaları genelleştirerek eğitim camiasını töhmet altında bırakmakta, uygulamalarda kasıt aramaktadır" dedi.


Kayseri'deki hiçbir okul idaresinin bu konulara duyarsız olmadığını söyleyen Aydın Kalkan, "Kayseri'deki hiçbir okul idaresi İstiklal Marşı, vatan sevgisi, millete sadakat konusunda duyarsız değildir. İstiklal Marşımız hiç kimsenin tekelinde değildir. Milli Birlik ve Beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde insanları ayrıştırmak, ötekileştirmek, milli birliğe ve beraberliğe zarar vermek kimsenin hakkı değildir. Bu bakış ülke bütünlüğü ve milli dayanışma bakımından sakat ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Benden olmayan herkes kötüdür, benden olan herkes iyidir anlayışı ne eğitimciliğe ne insanlığa ne de vicdana sığar. Kayseri eğitim camiası İstiklal Marşımıza, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milli olaylara sonuna kadar bağlıdır. İstiklal Marşı'mızı her daim en yüksek sesle söylemeye devam edecektir. Kimse hiçbir eğitimcimizin vatan ve bayrak sevgisini sorgulayamaz, vatan hainliği ile, ihanetle suçlayamaz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde eğitimcilerimiz bir ay boyunca hem okullarında hem de Cumhuriyet meydanında vatanın ve milli egemenliğin bekçiliğini yapmıştır. Ucuz kahramanlık arayışları, okullarda hata ve eksik bulma çabası içerisinde olmak doğru değildir. Kimse Kayseri'ye ve eğitimcilere yersiz isnatlarda bulunmamalı, kimse insanların vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulamamalı" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Aydın Kalkan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
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