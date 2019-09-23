Aydın kanseri yendi ardından bakıcılığını yaptığı olduğu ikizlerin koruyucu annesi oldu

Kanseri yendi ardından bakıcılığını yaptığı olduğu ikizlerin koruyucu annesi oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yaşayan 48 yaşındaki Gülşen Topçu Şahan, çocuklarının eğitimi için bakıcı olarak çalıştığı Sevgi Evi'ndeki görevine iki yıl önce meme kanserine yakalandığı için rapor alarak ara verdi. Çaresizseniz, çare sizsiniz diyen Şahan, bir yandan hastalığıyla mücadele edip onu yenerken diğer yandan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden geçen Temmuz'da mezun oldu. Çalıştığı Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan aldığı 13 yaşındaki ikiz kız kardeşin koruyucu ailesi oldu.

Evli, 2 çocuk annesi Gülşen Topçu Şahan, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için 10 yıl önce mülakatla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü çocuk evlerinde bakıcı olarak çalışmaya başladı. Onun için her şey yoluna girmeye başlarken, sanayide torna atölyesi işleten eşi Mustafa Şahan 2013 yılında iflas etti. Oturdukları ev ve otomobilleri icradan satıldı. O dönemde özel bir kolejde okuyan kızı Ayşen Şahan'ın buradaki eğitimine devam edebilmesi ve kızının moralinin bozulmaması için Şahan, çocuk evlerindeki görevinden arta kalan zamanlarında ve hafta sonları evlere temizliğe gitmeye başladı. Şahan, kendi kişisel gelişimi için de 43 yaşında girdiği üniversite sınavını kazanıp, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne kayıt yaptırdı. İş ve eğitim hayatını bir arada götüren Şahan, 2 yıl önce meme kanserine yakalandığını öğrenince yıkıldı. Çocuklarımın bana ihtiyacı var diyerek, hemen kendini toparladığını ve hastalığıyla mücadeleye başladığını belirten Şahan, eğitimine ve işine 1 yıl boyunca raporlu olduğu için ara verdi. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından kanseri yenen Şahan, işinin başına döndü. Yarım kalan eğitimini de tamamlayan Şahan, geçen temmuz ayında diplomasını aldı. Hayata yeniden tutunan Şahan, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan aldığı 13 yaşındaki ikiz kız kardeşler D.A. ve Y.A.'nın koruyucu ailesi oldu.

'KORUYUCU ANNE OLARAK HAYATA DAHA SIKI BAĞLANDIM'

İnsanlara hiçbir zaman hayata küsmemeleri tavsiyesinde bulunan Gülşen Topçu Şahan, şöyle dedi

Sevgi Evleri'nde çalıştığım için koruyucu ailesi olduğumu kızlarımla çabuk kaynaştım. Devletimiz ne kadar güzel baksa da anne ve bir aile ortamı çocuklar için çok farklı. Kötü bir hastalık dönemi geçirdim. Hastalığım boyunca hep dua edip, sağlığıma kavuşunca 'Koruyucu aile olacağım' diye, kendime söz verdim. O sözümü yerine getirdim. Koruyucu ailesi olduğum kızlarımla hayata daha sıkı bağlandım. Kendi çocuklarımda var ama onlar büyüdüğü için koruyucu annelik yaptığım çocuklarımla geziyorum. Bana o kadar içten 'Anne' diyerek sarılıyorlardı ki anlatamam. Onlar bana sarıldıkça gözlerimden yaşlar akıyor. Koruyucu ailelikten çok büyük bir haz alıyorum. Herkese, koruyucu aile olmalarını tavsiye ediyorum. Yapacağınız, sofralarına bir tabak fazla koymak ve sevginizi göstermek.

'DİMDİK AYAKTA DURUN HAYATA SARILIN'

Kendisi gibi hastalıkla mücadele eden hemcinslerine de seslenen Şahan, Lütfen hemen karalar bağlamayın. Çok zor dönemlerden geçtiğim halde çalışmayı, çocuklara anne olmayı hiç elden bırakmadım. Kafamı hastalığa vermedim, bu Allah'tan gelen bir şeydi. Hastalığı dışa vurdum herkesle paylaştım. Hayata sıkıca sarıldım, yaşamam gerekiyordu. Çünkü bana ihtiyacı olan çocuklar vardı. Dimdik ayakta durun, hayata sarılın. Çaresizseniz, çare sizsiniz diyorum dedi.