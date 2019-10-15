Son Dakika Haberleri: Aydın karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladı
Son Dakika Güncel Aydın karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladı

Aydın karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladı

26 dakika önce

Karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladıAYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'nci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladı

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'nci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'nci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, Afrodisias kral ve kraliçesinin seçilmesiyle başladı. Afrodisias Güzeli, Karacasu Kaymakamlığı'nda görevli İkbal Görgülü oldu. Kral ise Hüseyin Alparslan Aytaç seçildi. Kral ve kraliçenin seçilmesinden sonra Cumhuriyet Meydanı'nda törene geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Daha sonra kortej yürüyüşüne geçildi. Kral ve kraliçenin eşlik ettiği kortej yürüyüşü, Belediye Meydanı'nda son buldu. Etkinlikle ilgili Vali Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra 'Arar Güler'den Seçkiler' adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Aydın karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladı

Karacasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransızlar, asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı: Biz golün tekrarını gösterirken asker selamını verdiler!
Asker selamı nedeniyle Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'ya büyük tepki! İtalyanlar, asker selamı veren Merih Demiral'ı Juventus'ta istemiyor! Barış Pınarı Harekatı'nda bombanın üzerine Bahçeli'nin adını yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 21:28:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]