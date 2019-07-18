AYDIN Kas hastası ikizlerin tek isteği evlerine asansör yapılması
46 dakika önce
Kas hastası ikizlerin tek isteği evlerine asansör yapılmasıAydın'nda 4 yaşında bir kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan ve 13 yıldır da yatağa bağımlı olarak yaşayan 25 yaşındaki Emre Gümüş ve ikiz Barış Gümüş'ün tek isteği yaşıtları gibi dışarı çıkıp gezebilmek.
Kas hastası ikizlerin tek isteği evlerine asansör yapılması Aydın'nda 4 yaşında bir kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan ve 13 yıldır da yatağa bağımlı olarak yaşayan 25 yaşındaki Emre Gümüş ve ikiz Barış Gümüş'ün tek isteği yaşıtları gibi dışarı çıkıp gezebilmek. Ailelerinin maddi durumunun yeterli olmadığını belirten Gümüş kardeşler, bunun için 2'nci kattaki evlerine balkondan bir asansör yapılabilmesi için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. Efeler ilçesi, Çeştepe Mahallesi'nde annesi ve abisiyle birlikte yaşayan ikizler Emre Gümüş ve Barış Gümüş'e, 4 yaşındayken İzmirEge Üniversitesi Hastanesi'nde bir kas hastalığı rahatsızlığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. 12 yaşına geldiğinde Gümüş kardeşler, hastalıklarının daha da ilerlemesi üzerine yürüyemez ve hareket etmekte güçlük çeker hale geldi. İlkokulu bitirmelerinin ardından İkizler, eğitimlerine de devam edemedi. İkiz çocukları 7 yaşına geldiğinde eşi Hasan Gümüş'ü kaybeden Fethiye Gümüş, çocuklarına hem anne hem de babalık yapmaya başladı. Anne Gümüş, çocuklarının adeta eli ayağı oldu. 13 yıldır evde dört duvar arasında yaşamlarını sürdüren Emre Gümüş ve ikizi Barış Gümüş, kitap okuyup, televizyon seyredip, türkü söyleyerek ve internette sörf yaparak yaşama tutunmaya çalışıyor. İkizler tek isteği ise yaşıtları gibi gezip, dolaşabilmek. 'VODAFONE PARK'TA BEŞİKTAŞ MAÇI İZLEMEK EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ' Emre Gümüş kendisi gibi DMD hastası olan ikizi Barış Gümüş ile birbirlerini teselli ederek hayata tutunmaya çalıştıklarını belirtip, 12 yaşından bu yana yürüyemiyoruz. Evden dışarıya çıkamıyoruz. Dışarı çıkmak en büyük isteğimiz ancak evimiz ikinci katta olduğu için bu çok zor. Annem ve abimin bizi dışarı çıkarması binada asansör olmadığı için çok zor oluyor. Bu nedenle de dışarıya hasret kalıyoruz. Evde sürekli aynı şeyleri yaparak vakit geçirdiğimiz için canımız çok sıkılıyor. İkimiz de Beşiktaş taraftarıyız. Beşiktaş'ı çok seviyoruz ve televizyondaki hiçbir maçını kaçırmıyoruz. Vodafone Park'ta çok sevdiğimiz takımımızın bir maçını izlemek en büyük isteklerimizden biri dedi. TEK İSTEKLERİ DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN ASANSÖR Ah bir asansörümüz olsaydı diyerek konuşmasını sürdüren Emre Gümüş, Yürüyemediğim için ilkokuldan sonra eğitimime devam edemedim. Edebilseydim öğretmen olmak istiyordum. Evimiz ikinci katta. Eğer balkondan bir asansör olsaydı, rahatça dışarı çıkabilir, tekerlekli sandalyeyle de olsa gezebilirdik Ama bu asansörü yaptırabilecek maddi imkanımız yok. Bu hayalimizin yerine gelmesi için hayırseverlerden destek bekliyoruz diye konuştu. Sosyal medyadan ikizi Barış ile ile söyledikleri türküleri paylaştıklarını aktaran Emre Gümüş, Bu sayede çok sayıda arkadaşımız oldu. Erdal Erzincanlı başta olmak üzere bir çok türkücü ile düet yapmak istiyoruz. İnternetten kendilerine istek yolladık. Dönüş yaparak geleceklerini söylediler. Birlikte türkü söylemek için bekliyoruz dedi. Barış Gümüş de hastalığının kas sistemini çok etkilemesi nedeniyle zaman geçtikçe kollarının güçsüzleştiğine dikkati çekip, Tüm ihtiyaçlarımızı annem ve ağabeyim karşılıyor. İkizimle, bir elmanın yarısı değil adeta tümüyüz. Tabii ki, bu halimize de şükürler olsun. Bizden daha kötü durumda olanlar da var. Sonuçta evin içindeyiz ama pozitif olmak zorundayız. Negatif olursak zaten hayat geçmez diye konuştu. 'BEN OLMAZSAM SU BİLE İÇEMEZLER' İkizlerin kendisi olmadan su bile içemeyecek durumda olduğunu anlatan 49 yaşındaki anne Fethiye Gümüş (49) ise, İkizlerim, 13 yıldır yatağa bağımlı. Maddi ve manevi olarak çok zorluk yaşıyoruz. Hastalıklarını hiçbir tedavisi yok. İkisi birden canları sıkıldığında, 'Anne sen bizi neden dışarıya çıkarmıyorsun' diyerek yakınıyorlar. O zaman yüreğim yanıyor. Bizim için gerçekten hayat çok zor. Çocuklarımı güçlükle dışarı çıkarsam bile tekrar yukarı çıkarmam çok zor oluyor dedi. Ölen eşinden aldığı 1500 lira emekli maaşı ve ikizleri için aldığı toplam 2300 lira evde bakım parası aldığını belirten anne Gümüş, Bu ancak evin geçimi ve çocuklarımın masraflarına yetiyor. Oturduğumuz ev eşimden bize ve kardeşlerine miras olarak kaldı. Ortaklı olduğu için satı, zemin katta bir daireye de taşınamıyoruz. Bu nedenle çocuklarım için üç katlı binanın ikinci katındaki evimizin balkonundan dışarı rahatça çıkabilmeleri için asansör yatırmamız gerekiyor. Ancak, bunun içinde maddi gücümüz yok. Hayırseverlerden bununu için destek bekliyoruz dedi.
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18.7.2019 15:24:30. #1.11#
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