Son Dakika Haberleri: Aydın Kayalıklarda Mahsur Kalan İneği Akut Ekibi Kurtardı

Aydın Kayalıklarda Mahsur Kalan İneği Akut Ekibi Kurtardı

29 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen inek Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen inek Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.

Söke'nin kırsal Çalışlı Mahallesi'nde bir inek, geçen 2 Nisan'da ormanlık alanda, kayalıklarda mahsur kaldı. Tüm girişimlere rağmen ineği 5 gün boyunca kurtaramayan köylüler, Kuşadası AKUT ekibinden yardım istedi. 8 gönüllüsü ile dün (Pazar) Kuşadası'ndan Çalışlı Köyü'ne giden Kuşadası AKUT ekibi, halatlar yardımıyla mahsur kalan ineği 8 saatte güçlükle kurtarıp, sahibi Mustafa Can'a teslim etti. İneğine kavuşmanın sevincini yaşayan Can, AKUT ekibine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:23 Kaynak: DHA

Söke, Kuşadası, Aydın, Güncel
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