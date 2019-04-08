Aydın Kayalıklarda Mahsur Kalan İneği Akut Ekibi Kurtardı
29 dakika önce
Aydın'ın Söke ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen inek Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen inek Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.
Söke'nin kırsal Çalışlı Mahallesi'nde bir inek, geçen 2 Nisan'da ormanlık alanda, kayalıklarda mahsur kaldı. Tüm girişimlere rağmen ineği 5 gün boyunca kurtaramayan köylüler, Kuşadası AKUT ekibinden yardım istedi. 8 gönüllüsü ile dün (Pazar) Kuşadası'ndan Çalışlı Köyü'ne giden Kuşadası AKUT ekibi, halatlar yardımıyla mahsur kalan ineği 8 saatte güçlükle kurtarıp, sahibi Mustafa Can'a teslim etti. İneğine kavuşmanın sevincini yaşayan Can, AKUT ekibine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:23 Kaynak: DHA
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