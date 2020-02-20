Aydın kaybolan balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın kaybolan balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Aydın kaybolan balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Kaybolan balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyorAYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda suya düşüp, kaybolduğu sanılan 45 yaşındaki balıkçı Önder Gülhan'ı arama-kurtarma çalışmaları 5 günde sürüyor.

Kaybolan balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda suya düşüp, kaybolduğu sanılan 45 yaşındaki balıkçı Önder Gülhan'ı arama-kurtarma çalışmaları 5 günde sürüyor.

Balıkçı Önder Gülhan, geçen 16 Şubat'ta iki arkadaşıyla Kemer Barajı'nda tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezip, vakit geçirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, ardından karşı kıyıdaki Kemer Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere ayrıldı. Ancak, bekar olan Gülhan akşam evine dönmedi. Gülhan'ın teknesi, balık avı için gece baraj gölüne açılan bir grup balıkçı tarafından kıyıdan 2 kilometre açıktaki bir balık çiftliğinin kafeslerine çarpmış halde bulundu. Teknede kimsenin olmadığı gören balıkçılar, durumdan şüphelenip, durumu jandarmaya bildirdi. Balıkçıların ihbarıyla jandarma harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve dalgıçlar da bölgeye geldi. Suya düştüğü sanılan Gülhan için barajda arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak, 4 gündür yapılan arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Gece ara verilen arama kurtarma çalışmasına bugün 5'inci günde ilk ışıkları ile tekrar başlandı. Ailesinin 9 çocuğundan en büyüğü olan Önder Gülhan'ın bulunması için hava, kara ve suda arama-kurtarma çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Önder Gülhan'ın kardeşi Özgür Gülhan, amcası Mehmet Gülhan ve diğer yakınlarının baraj göleti çevresindeki bekleyişleri sürüyor. Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Aysal ve Akyaka Mahallesi Muhtarı Rasim Uluman da arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

Aydın kaybolan balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bozdoğan, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:45 Kaynak: DHA
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