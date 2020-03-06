Aydın kayıp balıkçı için barajda yürütülen çalışmalar sona erdirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın kayıp balıkçı için barajda yürütülen çalışmalar sona erdirildi - Son Dakika

Aydın kayıp balıkçı için barajda yürütülen çalışmalar sona erdirildi

6 saat önce

Kayıp balıkçı için barajda yürütülen çalışmalar sona erdirildiAYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda suya düşüp, kaybolduğu sanılan balıkçı Önder Gülhan (45) için barajda yürütülen arama çalışmaları herhangi bir sonuç elde edilemeyince sona erdirildi.

Kayıp balıkçı için barajda yürütülen çalışmalar sona erdirildi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda suya düşüp, kaybolduğu sanılan balıkçı Önder Gülhan (45) için barajda yürütülen arama çalışmaları herhangi bir sonuç elde edilemeyince sona erdirildi.

Aydın'da yaşayan balıkçı Önder Gülhan, 16 Şubat'ta 2 arkadaşıyla Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nda tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezip, vakit geçirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, ardından karşı kıyıdaki Kemer Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere ayrıldı. Bekar olan Gülhan, o gün akşam olmasına rağmen evine dönmedi. Gülhan'ın teknesi, balık avı için gece baraj gölüne açılan bir grup balıkçı tarafından kıyıdan 2 kilometre açıktaki balık çiftliğinin kafeslerine çarpmış bulundu. Teknede kimsenin olmadığı gören balıkçılar, durumdan şüphelenip, jandarmaya bildirdi. Balıkçıların ihbarıyla jandarma harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve dalgıçlar da bölgeye geldi. Suya düştüğü sanılan Gülhan için barajda arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Bugüne kadar sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, arama çalışmalarına son verdi.

Aydın kayıp balıkçı için barajda yürütülen çalışmalar sona erdirildi

Bozdoğan, Aydın, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:04:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın kayıp balıkçı için barajda yürütülen çalışmalar sona erdirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]