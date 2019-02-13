Son Dakika Haberleri: Aydın Kayıp Genç Kızın Ailesi Hayatından Endişeli

Aydın Kayıp Genç Kızın Ailesi Hayatından Endişeli

7 saat önce

Kayıp genç kızın ailesi hayatından endişeliAydın'ın Didim ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkondan birinin yardımıyla inerek evden kaçan 17 yaşındaki Selin Dolmacı'dan ailesi 6 gündür haber alamadı.

Kayıp genç kızın ailesi hayatından endişeli

Aydın'ın Didim ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkondan birinin yardımıyla inerek evden kaçan 17 yaşındaki Selin Dolmacı'dan ailesi 6 gündür haber alamadı. Endişelen aile, genç kızın yerini bilen ya da görenlerin yardımını istedi.

Didim Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan babası Günay Dolmacı (46) ile hemşire annesi Meral Dolmacı (44) ile Yeni Mahalle'de yaşayan, açıktan lise eğitimini sürdüren Selin Dolmacı, 8 Şubat Cuma günü saat 04.00 sıralarında, ailesi uyuduktan sonra 2'nci kattaki evin balkonundan kaçtı. Binanın güvenlik kamerası görüntülerine göre Selin Dolmacı, ip yardımıyla aşağı indi. Burada kendisini bekleyen kapüşonlu bir erkekle birlikte binanın önünden uzaklaştı. Sabah kızını odasında göremeyen annesi Meral Dolmacı, cep telefonundan da çocuğunu aradı ancak ulaşamadı. Gidebileceği her yere bakan baba ve annesi, bulamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Aranan Selin Dolmacı'dan 6 gün geçmesine rağmen bir ses çıkmadı. Gözü yaşlı anne Meral Dolmacı, "Kızımın internetten tanıştığı biriyle gittiğini düşünüyoruz. Güvenlik kamerasına göre birlikte gidiyorlar. Balkondan o kişinin yardımıyla inmiş. Kızımın kandırıldığını düşünüyor, hayatından endişe ediyoruz. 1.55 boylarında, beyaz tenli ve mavi gözlü. Kızım neredeysen çık ortaya. Onu her yerde arıyoruz. Bulan ve görenlerin polise ve jandarmaya haber vermesini istiyoruz. Şu ana kadar hiçbir ize rastlayamadık" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:12 Kaynak: DHA

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